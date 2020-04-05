Жителю Югры грозит штраф за фейк о коронавирусе

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа - Югра грозит штраф до 100 тысяч рублей за за распространение ложной информации о заражении новым коронавирусом в поселке Мортка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.