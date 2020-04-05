Жителю Ханты-Мансийского автономного округа - Югра грозит штраф до 100 тысяч рублей за за распространение ложной информации о заражении новым коронавирусом в поселке Мортка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
"Сотрудники ОМВД России по Кондинскому району провели проверку по факту распространения в различных группах мессенджера "Viber" фейковой информации. В настоящее время в отношении гражданина участковым уполномоченным полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). В качестве наказания правонарушителю грозит наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тыс. рублей", - сказано в сообщении ведомства.
Пока решили защитить только детей и подростков.