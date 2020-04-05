Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что властями республики был создан годовой запас продовольствия. На данный момент границы региона закрыты для въезда и выезда. До какого периода будут закрыты границы неизвестно.

"Продовольствия хватит на год республике. Медицина, министерство здравоохранения обеспечены всем необходимым. Мы подготовились, еще раз советую нашим недругам оставить нас в покое, последствия будут видны, правильно мы поступили или неправильно мы поступили", - сообщил Кадыров.

"Я пойду на все, чтобы защитить наш народ. Хуже, чем экстремизм или терроризм эта болезнь, террориста можно найти. Максимально будем стараться, чтобы ни один человек не заехал в республику и не заразил этой болезнью наших жителей", - пояснил глава республики.