Глава Карелии заявил о невозможности ввести чрезвычайное положение

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал причину, по которой он не может объявить о введении режиме чрезвычайной ситуации в республике. По его словам, критерии для введения режима ЧП зафиксированы в федеральном законодательстве.

"Критерии введения режима ЧС регламентированы. Это групповые случаи заболеваний (10 человек и более) или же количество умерших в течение одного инкубационного периода от 2 человек и более", - пояснил Парфенчиков.

На основании требований федерального законодательства в республике нет оснований для введения чрезвычайного положения.