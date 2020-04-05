Последующие две недели в апреле будет ожидаться "чехарда" с погодными условиями в Москве. Теплая температура будет сменять погодную и наоборот. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Апрельская чехарда нас ждёт эту неделю. Я думаю, не только эту неделю, а вообще как минимум две, а, может быть, даже с захлёстом на третью неделю апреля. Апрель чрезвычайно будет противоречивый: то тепло обманчивое, то снег, то холод, то арктика, то опять атлантика. Такая чехарда в атмосфере будет твориться", - пояснил Тишковец.