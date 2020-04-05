Рекомендации ведомства уже направлены в организации ЖКХ Москвы.
"Дезинфекционной обработке подлежат подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши… Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств должны проводиться не менее 1 раза в сутки", — говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора .
Кроме этого, обрабатываться должны дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки лифта, зеркала в них, кнопки домофона и другие контактные поверхности помещений общего пользования.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.