Подъезды в Москве будут дезинфицировать не реже чем раз в сутки

Рекомендации ведомства уже направлены в организации ЖКХ Москвы.

"Дезинфекционной обработке подлежат подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши… Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств должны проводиться не менее 1 раза в сутки", — говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора .

Кроме этого, обрабатываться должны дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки лифта, зеркала в них, кнопки домофона и другие контактные поверхности помещений общего пользования.