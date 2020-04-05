Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в Москве были приняты самые жесткие ограничительные меры по стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса.
"Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска", - сказал Собянин, отметив, что в российскую столицу проехало наибольшее количество зараженных людей.
"Мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации", - подчеркнул глава города.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.