Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в Москве были приняты самые жесткие ограничительные меры по стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска", - сказал Собянин, отметив, что в российскую столицу проехало наибольшее количество зараженных людей.

"Мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации", - подчеркнул глава города.