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В Ростовской области принят пакет экономических мер поддержки

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Пандемия коронавируса погрузила мир в хаос. Российские власти принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию и купировать распространение COVID-19. Прилагает все усилия и губернатор Ростовской области Василий Голубев, чтобы спасти регион, за который он отвечает.

На Дону утвержден план первоочередных мер, которые должны способствовать устойчивому развитию экономики и социальной стабильности. Ведь ни для кого не секрет, что коронавирус нанес мощный удар по экономике и способствовал росту безработицы во многих странах мира. В разработке документа принимали участие эксперты, в том числе из ТПП, Агентства стратегических инициатив, союза работодателей, "Деловой России".

Глава региона отметил, что отрасли, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса, получат помощь в приоритетном порядке.

"Малый и средний бизнес сегодня как никогда нуждается в помощи правительства. Мы разработали список первоочередных мер, которые помогут предпринимателям пережить нынешние непростые времена. А также определили перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от эпидемии. Прежде всего помощь будет оказана им", — подчеркнул Василий Голубев. 

На сайте правительства Ростовской области опубликован список наиболее пострадавших отраслей, туда вошли:

  • авиаперевозки и автоперевозки;
  • культура, организация досуга и развлечений;
  • физкультура и спорт;
  • туризм;
  • общественное питание;
  • допобразование и негосударственные образовательные учреждения;
  • бытовые услуги населению;
  • деятельность по организации конференций и выставок.

Будет снижена налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Изменения будут действовать с 1 января этого года и до конца 2020 года.

"До минимально возможного уровня уменьшены ставки налогов для "упрощенки": с 6 до 1% при объекте налогообложения "доходы", вполовину, до 5% — при объекте "доходы минус расходы". Максимально, до 7,5%, снижаем ставки и по "вменёнке", — пояснил Василий Голубев.

Размер потенциального годового дохода для предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения, сокращен вдвое. Чтобы получить консультацию по мерам поддержки бизнеса, можно будет позвонить в специальный экстренный ситуационный центр, который начинает работу по решению губернатора.

Василий Голубев сообщил, что для бизнеса в дополнение к федеральным льготным банковским кредитам запускается в регионе специальный льготный кредитный продукт. На срок до 3 лет можно будет получить до 3 млн рублей под 1% годовых. Отсрочка по платежам — до 6 месяцев. Кредиты, которые были ранее выданы региональным агентством поддержки предпринимательства, реструктуризируются на таких же условиях.

Донские предприниматели получат отсрочку по аренде. Для тех, у кого имеется задолженность по аренде за землю, которая находится в госсобственности, начисление пеней приостановлено до 1 декабря. Аналогичное решение — по муниципальным земельным участкам.

Прорабатывается вопрос о льготах по налогу на имущество и для владельцев коммерческой недвижимости, но в ответ на предоставленные льготы должна быть сделана скидка для арендаторов.

Как проинформировал губернатор, на Дону приостановлены до 1 июля все проверки бизнеса органами регионального и муниципального контроля.

"Конечно, мы будем следить за ситуацией не только в малом и среднем бизнесе, но и на крупных системообразующих предприятиях области. Там работают десятки тысяч людей. И от финансового состояния таких предприятий зависит устойчивость всей экономики региона", — заявил губернатор.

Особое внимание будет уделено рынку труда. Своевременная выплата зарплаты будет под особым контролем. Также будут выработаны дополнительные меры по снижению напряженности среди населения. Цены на социально значимые товары также будут контролироваться.

Темы пандемия коронавирус василий голубев ростовская область экономические меры
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