Правила поведения при ЧС утвердили в России

Мешать работе общественного транспорта и должностных лиц будет запрещено россиянам при введении режима ЧС. Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации утвердили в правительстве России.

В частности, всегда при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Сообщать о необходимости эвакуации гражданам будут средства массовой информации и сотовые операторы. Если будет конкретная зона ЧС, то на ее территорию нельзя будет заходить. Также запрещается распространять ложную информацию о происходящем.

Согласно документу, подписанному Михаилом Мишустиным и опубликованному на портале правовой информации, при обнаружении пострадавшего россияне вызвать уполномоченных лиц. Если угрозы жизни и здоровью нет, оказать помощь самостоятельно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что введение режима ЧС может обвалить экономику России.