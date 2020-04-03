Мишустин не исключил развития событий по "сложному сценарию"

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Поэтому нельзя ослаблять карантинные меры.

Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к развитию самого сложного сценария.

Глава российского кабмина призвал губернаторов максимально подготовиться к росту числа инфицированных. Больницы должны быть оснащены всем необходимым — оборудованием, лекарствами, медицинскими изделиями.

Ранее к Мишустину обратились профсоюзы с просьбой национализировать предприятия.