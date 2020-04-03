Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Поэтому нельзя ослаблять карантинные меры.
Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к развитию самого сложного сценария.
Глава российского кабмина призвал губернаторов максимально подготовиться к росту числа инфицированных. Больницы должны быть оснащены всем необходимым — оборудованием, лекарствами, медицинскими изделиями.
Ранее к Мишустину обратились профсоюзы с просьбой национализировать предприятия.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.