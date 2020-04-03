В ЯНАО на карантин по коронавирусу закрыт поселок

Первый населенный пункт в России закрыт на карантин по коронавирусу.

Указом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова карантин объявлен в поселке Пангоды Надымского района. Там зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.

По словам Артюхова, сотрудниками правоохранительных органов будет осуществляться контроль "над границами поселка, въезд и выезд из него запрещены".

Каковы требования к жителям

С момента объявления карантина жителям Пангоды запрещается выходить из домов. Исключения составляют случаи:

обращения в больницу;

походов в аптеку или магазин;

выгула собак (в радиусе 100 метров от дома);

выноса мусора;

следования к месту работы тех, на кого не распространяется режим жесткой самоизоляции.

Постановление, как отмечается на сайте правительства ЯНАО, вступило в силу с 23 часов 2 апреля.