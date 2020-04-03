Первый населенный пункт в России закрыт на карантин по коронавирусу.
Указом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова карантин объявлен в поселке Пангоды Надымского района. Там зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией.
По словам Артюхова, сотрудниками правоохранительных органов будет осуществляться контроль "над границами поселка, въезд и выезд из него запрещены".
С момента объявления карантина жителям Пангоды запрещается выходить из домов. Исключения составляют случаи:
Постановление, как отмечается на сайте правительства ЯНАО, вступило в силу с 23 часов 2 апреля.
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