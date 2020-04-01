Подписан указ о наказании за нарушения на голосовании по Конституции

Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто нарушит правила голосования по Конституции. Соответствующий закон подписал президент России.

Ознакомиться с документом можно на сайте правовой информации. В частности, за повторное голосование — штраф до 300 тысяч рублей, более жесткий вариант — лишение свободы до трех лет. За незаконную выдачу бюллетеня членам избирательной комиссии придется заплатить штраф в полмиллиона рублей или лишиться свободы на срок до четырех лет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Госдума приняла в первом чтении закон о наказании за нарушение карантина.