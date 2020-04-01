Дистанционную продажу лекарств официально разрешили в России

Онлайн-продажу лекарств узаконили в России. Теперь можно не только заказать необходимые препараты, но и получить их, не выходя из дома.

Соответствующий закон в окончательном чтении приняла Государственная дума.

"Сегодня был принят закон, в соответствии с которым безрецептурные лекарства можно будет купить через интернет, заказав их доставку на дом. Также законом закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС", — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что российские аптеки увеличили выручку на 20%. Средняя стоимость лекарств выросла на 11%.