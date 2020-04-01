Онлайн-продажу лекарств узаконили в России. Теперь можно не только заказать необходимые препараты, но и получить их, не выходя из дома.
Соответствующий закон в окончательном чтении приняла Государственная дума.
"Сегодня был принят закон, в соответствии с которым безрецептурные лекарства можно будет купить через интернет, заказав их доставку на дом. Также законом закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС", — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что российские аптеки увеличили выручку на 20%. Средняя стоимость лекарств выросла на 11%.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.