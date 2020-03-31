Лишение свободы до трех лет грозит тем, кто нарушит режим карантина, и это приведет к серьезным последствиям. Такова максимальная мера наказания, прописанная в новом законопроекте.
Его сегодня рассмотрела и приняла в первом чтении Государственная дума. Сейчас в стране за нарушение карантина нет наказания, поэтому граждане относятся к требованию оставаться в самоизоляции халатно. Угроза уголовной ответственности призовет их к порядку.
По новому закону нарушение карантина грозит штрафом до полумиллиона рублей либо лишением свободы до трех лет. Если же нарушение карантинных мер приведет к смерти человека или создает угрозу массовому распространению заболевания, штраф составит два миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет. Если скончается два и более человека, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. В случае намеренного нарушения, последствием которого станет смерть человека, это может быть рассмотрено как террористический акт, диверсия или хулиганство.
Напомним, что в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. Девять человек скончались.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.