Закон об уголовном наказании за нарушение карантина рассмотрен ГД

Лишение свободы до трех лет грозит тем, кто нарушит режим карантина, и это приведет к серьезным последствиям. Такова максимальная мера наказания, прописанная в новом законопроекте.

Его сегодня рассмотрела и приняла в первом чтении Государственная дума. Сейчас в стране за нарушение карантина нет наказания, поэтому граждане относятся к требованию оставаться в самоизоляции халатно. Угроза уголовной ответственности призовет их к порядку.

По новому закону нарушение карантина грозит штрафом до полумиллиона рублей либо лишением свободы до трех лет. Если же нарушение карантинных мер приведет к смерти человека или создает угрозу массовому распространению заболевания, штраф составит два миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет. Если скончается два и более человека, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. В случае намеренного нарушения, последствием которого станет смерть человека, это может быть рассмотрено как террористический акт, диверсия или хулиганство.

Напомним, что в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. Девять человек скончались.