Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом

Профилактикой коронавируса займутся российские студенты медицинских вузов. Они будут дистанционно наблюдать за пациентами, у которых есть подозрение на опасное заболевание.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

"Студенты смогут принять участие в консультационной поддержке населения по вопросам организации медицинской помощи, в том числе консультирование тех, кто находится на самоизоляции, подготовке информационных сообщений, проведении профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения, доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, средств первой необходимости тем, кто находится на самоизоляции", — пояснили в профильном ведомстве.

Это будет засчитано за прохождение практики. Медвузам предстоит внести коррективы в образовательную программу и заключить договоры с медицинскими организациями. Студентов будут направлять на такую практику только с их согласия.