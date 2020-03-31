Законопроект, который наделяет правительство России новыми полномочиями, прошел первое чтение в Госдуме. Документ предусматривает возможность вводить режим чрезвычайной ситуации.

Проект закона размещен на сайте Госдумы.

"Предлагается наделить правительство правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов", — говорится в документе.