Законопроект, который наделяет правительство России новыми полномочиями, прошел первое чтение в Госдуме. Документ предусматривает возможность вводить режим чрезвычайной ситуации.
Проект закона размещен на сайте Госдумы.
"Предлагается наделить правительство правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов", — говорится в документе.
Ранее правительство России обещало компенсировать россиянам путевки, потерянные из-за коронавируса. Для этого, правда, требуется принять новый закон.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.