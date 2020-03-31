Норму россиян, которых ежедневно будут вывозить из других стран, установили в России. Каждый день на родину будут эвакуировать не более 500 человек.
Все спецрейсы примет Шереметьево. Новые правила вступили в силу 31 марта.
"Прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки", — пояснили в Росавиации.
Если рейс будет направляться в другой аэропорт страны, на его борту должно быть не более 200 человек. Это максимальное количество пассажиров в сутки.
Ранее нововведение анонсировал министр транспорта Евгений Дитрих. Он пояснил, что новые правила призваны помочь более тщательно работать с россиянами, которые возвращаются на родину из-за границы.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.