Не более 500 россиян в день будут эвакуировать из других стран

Норму россиян, которых ежедневно будут вывозить из других стран, установили в России. Каждый день на родину будут эвакуировать не более 500 человек.

Все спецрейсы примет Шереметьево. Новые правила вступили в силу 31 марта.

"Прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки", — пояснили в Росавиации.

Если рейс будет направляться в другой аэропорт страны, на его борту должно быть не более 200 человек. Это максимальное количество пассажиров в сутки.

Ранее нововведение анонсировал министр транспорта Евгений Дитрих. Он пояснил, что новые правила призваны помочь более тщательно работать с россиянами, которые возвращаются на родину из-за границы.