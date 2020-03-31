Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода

Коронавирус "не любит" высоких температур окружающей среды.

На этом строится большинство прогнозов на тему: когда отступит пандемия.

Сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, что погода начнет помогать россиянам противостоять коронавирусу в июне (на юге европейской части страны) и июле (на остальной территории).

По словам синоптика, именно в эти месяцы установится в России жаркая и сухая погода, которая способна "затормозить" распространение COVID-19.

"По климатическим данным, в Москве (а именно столица принимает пока основной удар пандемии) температура плюс 25-28 градусов установится в начале июля. Будут отдельные дни в июне и в мае, когда столбики термометров поднимутся до 21-23 градуса, но только отдельные дни", — сказал Вильфанд.

Июль будет самым жарким летним месяцем

Павел Константинов, преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук согласен с прогнозом синоптика.

"Июль, согласно климатическим данным, станет самым жарким месяцем для большей части городов на территории России", — сказал ученый.

Почему жара "тормозит" коронавирус

Анча Баранова, профессор Школы системной биологии GMU (США) говорит:

"COVID-2019, как и другие вирусы, любит прохладу и влагу. В таких условиях он живет на поверхностях, куда попадает, и сохраняет силу довольно долго. А когда жарко и сухо, капли высыхают и вирус портится. Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный".

По словам профессора, в условиях сегодняшней погоды вирус "сидит" на поверхности в среднем 3 дня. А когда станет жарко, то он сможет "сидеть" 3 часа.