Рослесхоз: регионы не готовы к сезону лесных пожаров

Теплая весна поспособствовала тому, что в ряде регионов России уже открыт пожароопасный сезон. Между тем, как выявила проверка, проводимая Минприроды, в 27 субъектах РФ подготовка к нему не завершена.

"В преддверии лесопожарного сезона были проведены проверки готовности регионов. Недостатки выявлены у 27 регионов, в том числе в городе федерального значения Севастополь, а также в традиционно "горимых", таких как Иркутская область и Красноярский край", — сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

В этом году пожаров может быть больше, чем в прошлом

По прогнозам Рослесхоза,

в апреле риск возникновения лесных пожаров может превысить многолетние значения в Сибири и в Приморье,

в мае вероятность, что заполыхают леса, высока на Урале и юге России.

По данным ведомства на 30 марта, было зарегистрировано 13 пожаров на площади 1,542 тысячи гектаров в Хабаровском крае, Забайкалье и Еврейской автономной области.

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