Теплая весна поспособствовала тому, что в ряде регионов России уже открыт пожароопасный сезон. Между тем, как выявила проверка, проводимая Минприроды, в 27 субъектах РФ подготовка к нему не завершена.
"В преддверии лесопожарного сезона были проведены проверки готовности регионов. Недостатки выявлены у 27 регионов, в том числе в городе федерального значения Севастополь, а также в традиционно "горимых", таких как Иркутская область и Красноярский край", — сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
По прогнозам Рослесхоза,
По данным ведомства на 30 марта, было зарегистрировано 13 пожаров на площади 1,542 тысячи гектаров в Хабаровском крае, Забайкалье и Еврейской автономной области.
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