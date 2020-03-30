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Источник Правда.Ру

Больницы России будут принимать пациентов из разных регионов

Россия

Региональные больницы будут принимать пациентов не только из своей области. Доставлять больных коронавирусом будут туда, где будут свободные места.

Наладить систему межрегионального взаимодействия поручил сегодня Владимир Путин. Это необходимо сделать, так как в разных субъектах страны есть разное количество больниц и мест в них.

"Поэтому уже сейчас следует пересмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая приём больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта федерации", — подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что нарушение карантина — это преступная халатность. Это необходимо воспринимать именно так, и наказание должно быть соответствующим.

коронавирус владимир путин
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