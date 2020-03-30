Путин поручил обследовать на коронавирус больше людей

Медики России усилят работу по проверке граждан на коронавирус. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что необходимо как можно больше россиян проверить на наличие коронавируса. Для этого будут задействованы все лаборатории, как государственные, так и частные.

Также российский лидер призвал нарастить объем производства тест-систем. В России сейчас их выпускают семь предприятий.

Ранее Владимир Путин призвал россиян при походе в магазин соблюдать дистанцию в полтора-два метра.