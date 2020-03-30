Медики России усилят работу по проверке граждан на коронавирус. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что необходимо как можно больше россиян проверить на наличие коронавируса. Для этого будут задействованы все лаборатории, как государственные, так и частные.
Также российский лидер призвал нарастить объем производства тест-систем. В России сейчас их выпускают семь предприятий.
Ранее Владимир Путин призвал россиян при походе в магазин соблюдать дистанцию в полтора-два метра.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.