Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом России Владимиром Путиным введение в городе карантина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в таких вопросах главы регионов тесно координируются с федеральными властями и тем более с президентом страны.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.