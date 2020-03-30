В пяти регионах России впервые выявили коронавирус

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в пяти регионах России. Это Вологодская и Владимирская области, Алтайский край, Марий Эл и Калмыкия.

Всего опасное заболевание зафиксировано в 35 регионах страны. Число заболевших достигло 1836 человек, за сутки их число увеличилось на 302. В Вологодской и Владимирской областях, а также Марий Эл зафиксировано по два случая заболевания, в Алтайском крае и Калмыкии — по одному.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в столице, всего в Москве 1226 заболевших. Среди новых пациентов — 17 детей. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.