Нарушающим самоизоляцию пенсионерам Москвы уменьшат компенсацию

Пенсионеры, которые нарушают режим самоизоляции, лишатся половины суммы компенсации от мэрии Москвы.

Двадцать процентов москвичей старше 65 лет проигнорировали режим самоизоляции. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что их поездки создают большую опасность, прежде всего, самим пенсионерам.

По распоряжению правительства Москвы, пенсионеров этой категории, нарушающих запрет, лишат второй части материальной помощи в 4 тысячи рублей, которую правительство обещает выплатить в качестве компенсации за режим самоизоляции. Пенсионеры-нарушители потеряют, таким образом, 2 тыс. руб.

Начиная с понедельника режим самоизоляции Собянин распространил на всех москвичей. Рекомендуется выходить из дома или квартиры только в случае необходимости: обратиться за неотложной помощью, купить что-либо в ближайшем магазине или аптеке, погулять с собакой.

Однако мэрия не ограничивает право населения приезжать или покидать город. Указ мэра не допускает ограничений на автомобильное движение.