Список товаров первой необходимости изменился в России

Региональные власти могут расширить перечень товаров первой необходимости. Что в него войдет, зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Список уже изменили в правительстве России. Обновленный перечень непродовольственных товаров размещен на сайте кабмина.

В частности, в категории детских товаров появилось уточнение о подгузниках, соске-пустышке, бутылочке для кормления, креме от опрелостей, пеленках и шампуне. К туалетным принадлежностям причислили влажные и сухие салфетки, гигиенические прокладки, туалетную бумагу, медицинские маски, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетку и пасту.

Напомним, что также правительство намерено оказать поддержку компаниям, которые пострадают от коронавируса.