Власти Москвы всерьёз обсуждают идею закрытия города на карантин. Ранее столичная мэрия отвергала подобную информацию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырех осведомленных источников. В правительстве столицы отказались комментировать эту информация.
Издание также утверждает, что Путин и Собянин играют роли "хорошего и плохого полицейского". Мэр Москвы призывает к принятию "непопулярных и жестких мер", а Путин - раздает "плюшки".
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.