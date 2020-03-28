Bloomberg: власти Москвы всерьёз обсуждают идею закрытия города

Власти Москвы всерьёз обсуждают идею закрытия города на карантин. Ранее столичная мэрия отвергала подобную информацию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырех осведомленных источников. В правительстве столицы отказались комментировать эту информация.

Издание также утверждает, что Путин и Собянин играют роли "хорошего и плохого полицейского". Мэр Москвы призывает к принятию "непопулярных и жестких мер", а Путин - раздает "плюшки".