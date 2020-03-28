Общественные места российской столицы будут продезинфицированы в связи с распространением нового типа коронавируса. Коммунальные службы обработают остекленные пешеходные путепроводы, подземные пешеходные переходы, межквартальные проезды и дворы, а также парковки, тротуары и проезжие части.
"Специалисты комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине. В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.