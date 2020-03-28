Москву очистят от коронавируса дезинфицирующими препаратами

Общественные места российской столицы будут продезинфицированы в связи с распространением нового типа коронавируса. Коммунальные службы обработают остекленные пешеходные путепроводы, подземные пешеходные переходы, межквартальные проезды и дворы, а также парковки, тротуары и проезжие части.