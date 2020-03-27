"Победа" отменила все вылеты до лета

На два месяца авиакомпания "Победа" отменила все вылеты. Их не будет с 1 апреля по 31 мая.

Пассажиры, уже купившие билет на рейсы перевозчика, получат возврат.

"Лоукостер "Победа" принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства России и продлится по 31 мая", — заявили в компании.

Россияне, которые не пожелают возвращать деньги за неиспользованные билеты, могут выбрать билет на другой рейс, который будет после снятия запрета.

Напомним, что с 27 марта Россия полностью закрыла чартерное и регулярное авиасообщение.