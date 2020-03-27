Мишустин: опыт Москвы по борьбе с COVID-2019 должны перенять регионы

Ограничительные меры, которые введены сейчас в Москве, следует распространить на все регионы страны. Такую рекомендацию дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что следующая неделя будет нерабочей, но это не значит, что россиянам стоит покидать свои дома.

"В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области", — заявил глава российского кабмина.

Напомним, что на сегодняшний день в столице закрыты точки общественного питания, кинотеатры, торговые центры, парки, магазины. Работать продолжат лишь аптеки и продуктовые магазины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России число заболевших коронавирусом достигло 1036 человек. Три человека скончались.