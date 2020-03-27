Количество зараженных коронавирусом в России превысило тысячу

196 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Всего в стране опасная болезнь диагностирована у 1036 человек*.

Данные приводит оперативный штаб.

Коронавирус распространился на 16 новых регионов России. Наибольшее число случаев в Москве. В столице за сутки обнаружено 157 новых больных. В Крыму — 12 новых случаев, в Подмосковье — восемь, в Волгоградской области — три, по два в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Кировской, Ростовской областях, Дагестане и Татарстане.

На сегодняшний день заболевшие коронавирусом есть в 58 регионах России. Три человека скончались от заболевания.