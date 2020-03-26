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Источник Правда.Ру

Владимир Гутенев: нерабочая неделя это не репрессивные меры

Россия

Строго соблюдать режим самоизоляции и не покидать квартиры в нерабочую неделю призывают россиян. И работодатели, и сотрудники должны понимать, что соблюдение всех ограничительных мер поможет избежать европейского сценария.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Я считаю, что президент недвусмысленно дал понять, чтобы мы не повторили ошибки некоторых стран, которые восприняли это как веселые римские каникулы, распевая серенады и веселясь в пабах, затем наступало горькое похмелье, чтобы мы не совершили подобных ошибок, надо очень серьезно отнести к профилактическим мерам. И работодатели, как и сотрудники должны проявить понимание и достаточно строгую дисциплину. Мне кажется, что здесь речь идет больше о самоконтроле и самоизоляции, а не о репрессивных мерах", — отметил эксперт, говоря о нерабочей неделе, объявленной президентом.

Он также пояснил, что в России не вводят режим ЧС, потому что "если мы выполним те указания, которые прозвучали, чрезвычайной ситуации и не будет".

Ранее "Правда.Ру" писала, что по решению президента России с 28 марта по 5 апреля включительно в стране будет нерабочая неделя. Россиянам рекомендуют оставаться дома.

Темы коронавирус владимир путин нерабочая неделя владимир гутенев
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