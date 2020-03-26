Два-три месяца потребуется России для победы над коронавирусом. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с предпринимателями.
Один из участников встречи предположил, что на борьбу с коронавирусом уйдет три месяца. Президент выразил надежду, что это случится даже раньше.
Напомним, то с 27 марта Россия прекращает чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.