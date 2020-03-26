Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом за пару месяцев

Два-три месяца потребуется России для победы над коронавирусом. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Один из участников встречи предположил, что на борьбу с коронавирусом уйдет три месяца. Президент выразил надежду, что это случится даже раньше.

Напомним, то с 27 марта Россия прекращает чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами.