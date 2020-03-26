Дополнительный выходной в апреле отменили

Дополнительный выходной, который был запланирован в России на 22 апреля, отменен. В этот день страна будет работать.

Напомним, 22 апреля планировалось Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Владимир Путин перенес его на неопределенное время на фоне ситуации с коронавирусом. Поэтому обещанный выходной отменен.

Вместо одного выходного россияне получили целую неделю отдыха. Внеплановые каникулы президент объявил с 28 марта по 5 апреля включительно. Все, кто не будет в эти дни работать, сохранят свою зарплату.