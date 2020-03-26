Россиян, прилетающих на родину, будут проверять в аэропорту

Усиленные меры проверки россиян, которые возвращаются на родину, ввели в России. Оценивать их состояние начнут еще в аэропорту.

Такое решение приняло правительство России. Речь идет, в частности, об измерении температуры тела и сдаче теста на коронавирус. После этого прибывшие на родину пассажиры отправятся на двухнедельный карантин. Те, у кого будут выявлены признаки респираторного заболевания, отправятся в больницу под наблюдение врачей.

Поручение правительства будет исполнять Минтранс и Росавиация. Проверки начнутся уже сегодня, 26 марта. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее в аэропорту Шереметьево закрыли два терминала. Прилет и вылет временно не осуществляются в терминалах Е и С.