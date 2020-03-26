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Российские чиновники перейдут на "удаленку"

Россия

На дистанционную работу переведут сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Работать из дома они начнут с 27 марта.

Такое решение приняли в правительстве России.

"Осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти", — говорится в тексте поручения, размещенного на сайте кабмина.

В первую очередь это касается беременных женщин, сотрудников старше 60 лет и женщин с детьми до 14 лет.

Ранее Владимир Путин отправил россиян на недельный отдых. Оплачиваемые каникулы начнутся 28 марта и продлятся до 5 апреля.

коронавирус правительство дистанционная работа
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