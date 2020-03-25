Песков: Путин отлично себя чувствует после посещения больницы

Посещение больницы в Коммунарке никак не сказалось на самочувствии президента. Об этом рассказали в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин соблюдает все необходимые меры безопасности и дезинфекции.

"Я не знаю, почему, не могу вам объяснить, но президент здоровается за руку со своими собеседниками. Он продолжает это делать, естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции", — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, что Владимир Путин накануне посетил подмосковную больницу в Коммунарке, где проходят лечение россияне, у которых выявлен коронавирус. Президент остался доволен тем, что в медучреждении все "работает как часики".