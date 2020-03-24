Путину доложили о темпах распространения коронавируса в России

Москва больше других регионов страны пострадала от коронавируса. Сейчас подозрение на коронавирус есть у 500 человек.

290 случаев заболевания подтверждены официально, еще 150 тестов на коронавирус находятся в работе. Такие данные по ситуации в столице озвучил президенту России Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин.

"В общем, мы видим, что реально на 80-90% это подтвердится. Динамика высокая, серьезная история разворачивается. Тем более мы видим, что достаточно много людей находится у себя дома, просто не тестируются, кто приехал из-за рубежа, кто себе может позволить, сидят у себя на дачах, в квартирах, на самоизоляции, чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть находятся. Но реально тех, кто болен, их значительно больше", — отметил столичный градоначальник.

Он пояснил, что у двух пациентов состояние тяжелое, еще у восьми — средней тяжести.

Напомним, что в России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 495 человек.