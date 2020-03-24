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В Москве не будут закрывать все торговые центры и точки общепита

Россия » Центр » Москва

Власти Москвы опровергли информацию о полном закрытии торговых центров, точек общественного питания и киосков. Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что столичные рестораторы ожидают рекомендации по закрытию заведений общественного питания из-за карантина.

Это информацию ТАСС опроверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Возможное полное закрытие ресторанов, кафе, столовых и других заведений общественного питания в Москве пока не обсуждается. Рекомендовано закрыть определенные зоны в торговых центрах: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры", — пояснил Немерюк.

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В Москве не будут закрывать все торговые центры и точки общепита
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