В Москве не будут закрывать все торговые центры и точки общепита

Власти Москвы опровергли информацию о полном закрытии торговых центров, точек общественного питания и киосков. Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что столичные рестораторы ожидают рекомендации по закрытию заведений общественного питания из-за карантина.

Это информацию ТАСС опроверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.