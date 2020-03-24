Почти все крупные европейские города закрыли метро из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Недавно появлялись слухи, что это может постигнуть и Москву, однако мэр города Сергей Собянин опроверг их. Он заявлял, что остановить московский метрополитен "технически невозможно".
Однако эксперт межрегиональной общественной организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков назвал ещё одну причину, по которой власти Москвы могли не допустить закрытия метро.
"Закрытие метро, как показал опыт Киева, как раз ведет к ухудшению эпидемиологической ситуации. На остановках наземного общественного транспорта в украинской столице наблюдалось невероятное столпотворение людей. Вот уж где серьезный риск для здоровья", — пояснил Свириденков.
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