Названа реальная причина отказа от остановки метро в Москве

Почти все крупные европейские города закрыли метро из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Недавно появлялись слухи, что это может постигнуть и Москву, однако мэр города Сергей Собянин опроверг их. Он заявлял, что остановить московский метрополитен "технически невозможно".

Однако эксперт межрегиональной общественной организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков назвал ещё одну причину, по которой власти Москвы могли не допустить закрытия метро.