В Москве женщина нарушила карантин походом к маникюрше

Сотрудникам одного из маникюрных салонов пришлось вызывать полицию. К ним пришла гражданка Белоруссии, которая находится на домашнем карантине. Примечательно, что женщина сама рассказала, что недавно вернулась из Италии.

Полицейские вызвали в салон "скорую помощь". Медики не обнаружили признаков заболевания у женщины. По факту нарушения карантинного режима проводится проверка.