Сотрудникам одного из маникюрных салонов пришлось вызывать полицию. К ним пришла гражданка Белоруссии, которая находится на домашнем карантине. Примечательно, что женщина сама рассказала, что недавно вернулась из Италии.
Полицейские вызвали в салон "скорую помощь". Медики не обнаружили признаков заболевания у женщины. По факту нарушения карантинного режима проводится проверка.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.