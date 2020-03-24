Цены на лекарства в России могут "заморозить"

Цены на лекарства в России могут "заморозить" из-за эпидемии. Такую возможность обсуждают сейчас в Совете Федерации.

Если решение будет принято, правительство сможет фиксировать цены на лекарственные средства на три месяца. Для этого в стране должна быть объявлена чрезвычайная ситуация, эпидемия или зафиксирован необоснованный рост цен в нескольких регионах более чем на треть в течение месяца.

Социальный комитет Совфеда уже поддержал инициативу. В законе указано, что правительство сможет установить предельно допустимые цены на те препараты, которые являются жизненно необходимыми.

Законопроект ждет очередное рассмотрение. Возможно, Совет Федерации обсудит его 25 марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России обнулят таможенные пошлины на импорт лекарств. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.