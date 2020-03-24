Роскомнадзор остался без руководителя

Александр Жаров покинул пост главы Роскомнадзора. От должности его освободил премьер-министр Михаил Мишустин.

24 марта экс-глава Роскомнадзора уже вышел на новую работу. Он занял кресло генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".

"Совет директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года", — сообщает пресс-служба компании.

Вступая в должность, Жаров обещал всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости, и применить все свои знания и опыт.