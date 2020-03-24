727 га леса горят в двух Дальневосточных регионах

Сезон лесных пожаров в России начался.

В понедельник в России было ликвидировано 9 пожаров, потушено в общей сложности 237 га лесных территорий.

Утро вторника, 24 марта, началось с сообщения пресс-службы ФБУ "Авиалесоохрана":

В Хабаровском и Забайкальском краях горят 727 га леса.

Как написано в сообщении,

10 пожаров полыхают на землях лесного фонда в Забайкалье; огнем охвачены 624 га;

2 пожара - на землях лесного фонда в Хабаровском крае; там горят 103 га леса.

На тушении задействовано 250 человек и 59 единиц техники. В связи с ранним приходом тепла, пожароопасный сезон открыт в 19 субъектах России.