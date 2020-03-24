Сезон лесных пожаров в России начался.
В понедельник в России было ликвидировано 9 пожаров, потушено в общей сложности 237 га лесных территорий.
Утро вторника, 24 марта, началось с сообщения пресс-службы ФБУ "Авиалесоохрана":
В Хабаровском и Забайкальском краях горят 727 га леса.
Как написано в сообщении,
На тушении задействовано 250 человек и 59 единиц техники. В связи с ранним приходом тепла, пожароопасный сезон открыт в 19 субъектах России.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.