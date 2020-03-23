Российских дипломатов ограничили в передвижении

Коронавирус внес коррективы в работу российских дипломатов. Им рекомендовали отложить несрочные командировки.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России.

«Дана рекомендация, введены определённые ограничения на перемещения дипломатов в Россию и обратно. Что касается дипсостава, разумеется, он полностью соблюдает правила страны пребывания, они разные в каждой стране», - пояснил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Дипломаты, которые возвращаются в Россию из зарубежных командировок, проходят двухнедельный карантин и полностью соблюдают все общепринятые требования безопасности. Эти правила распространяются и на иностранных дипломатов, приезжающих в Россию.