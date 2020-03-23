Гидрометцентр рассказал о погоде летом 2020 года

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидает россиян летом текущего года. По его словам, на протяжении всей весны будет наблюдаться превышение температурного режима, однако к июлю он стабилизируется.

"Про бабье лето сказать пока нельзя. Температуру будет мотать туда-сюда. Необходимо подождать три месяца", — пояснил Вильфанд.

Весь август в европейской части России ожидается средняя летняя температура. Западную Сибирь постигнет дефицит осадков.