Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидает россиян летом текущего года. По его словам, на протяжении всей весны будет наблюдаться превышение температурного режима, однако к июлю он стабилизируется.
"Про бабье лето сказать пока нельзя. Температуру будет мотать туда-сюда. Необходимо подождать три месяца", — пояснил Вильфанд.
Весь август в европейской части России ожидается средняя летняя температура. Западную Сибирь постигнет дефицит осадков.
"Ближайшая неделя будет необычной. Устанавливается мощный антициклон, и давление уже превышает нормы", — предупредил синоптик.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.