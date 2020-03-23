Путин не будет выполнять распоряжение Собянина

Владимир Путин не сможет выполнить требование мэра Москвы о самоизоляции лиц старше 65 лет. Однако президент страны чаще всего работает там, где и живет.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент же живёт в государственных резиденциях. Он не живёт в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живёт в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живёт, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие", — сказал Песков.

Он также пояснил, что перед каждым мероприятием, в котором участвует президент, его участников проверяют на коронавирус.

Напомним, что с 26 марта по 14 апреля пенсионерам Москвы рекомендовано соблюдать домашнюю самоизоляцию.