Дата голосования по Конституции не изменилась

22 апреля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. В Кремле не подтвердили слухов о переносе даты.

Однако окончательное решение будет основано на том, какова будет ситуация с коронавирусом.

"Но превыше всего здоровье граждан, поэтому, если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, это будет сделано. Пока никаких решений на этот счёт не принималось", — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России запущен сайт с информацией о голосовании по поправкам в Конституцию. Все сведения собраны по адресу конституция2020. рф.