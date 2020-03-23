В Правительстве будут отслеживать случаи невыплаты зарплаты россиянам

Еженедельный мониторинг выплаты зарплаты россиянам ввели в России. Этим займется Минтруд и ФНС.

Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

"Минтруду России и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы", — сообщается на сайте кабинета министров.

Первые итоги мониторинга будут готовы 27 марта. Далее сводка будет предоставляться еженедельно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что число зараженных коронавирусом в России достигло 438 человек.