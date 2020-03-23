Жителям Москвы старше 65 лет запретили выходить на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы и рассказал о новых мерах борьбы с коронавирусом нового типа. Градоначальник запретил людям старше 65 лет выходить на улицу с 26 марта по 14 апреля. Соответствующее распоряжение уже было подписано Собяниным.