Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы и рассказал о новых мерах борьбы с коронавирусом нового типа. Градоначальник запретил людям старше 65 лет выходить на улицу с 26 марта по 14 апреля. Соответствующее распоряжение уже было подписано Собяниным.
"Друзья, борьба с распространением коронавируса — наша общая борьба. В первую очередь инфекция представляет угрозу для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом. Наша первостепенная задача — защитить эту наиболее уязвимую группу москвичей", — обратился глава столицы.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.