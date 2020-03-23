В Москве отменили льготы на проезд школьников в общественном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице временно отменены льготы на проезд школьников с пятого класса в общественном транспорте. По словам градоначальника, решение принято в связи с распространением коронавируса нового типа и нахождением учеников школ на карантине.

Также Собянин рассказал, что ученики школ, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечены продуктовыми наборами.