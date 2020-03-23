Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице временно отменены льготы на проезд школьников с пятого класса в общественном транспорте. По словам градоначальника, решение принято в связи с распространением коронавируса нового типа и нахождением учеников школ на карантине.
Также Собянин рассказал, что ученики школ, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечены продуктовыми наборами.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.