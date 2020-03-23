На текущей неделе центральная часть России окажется во власти мощнейшего антициклона. Ожидается, что он будет очень стабильным.
Такой прогноз озвучил сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ.
По словам синоптика, главная особенность антициклонов того типа, который сейчас определяет погоду в центре страны — то, что он блокирует воздушные массы:
"Если бы он пришел зимой, то принес бы очень сильные — до минус 30 градусов — морозы. А летом — такую же сильную жару. Сейчас же его появление означает, что будет наблюдаться очень большая температурная амплитуда:
По прогнозам, антициклон задержится до конца месяца. И хотя постепенно ночные температуры будут расти, но все равно будут оставаться минусовыми.
Зато днем будет солнечно, малооблачно.
Напомним, что в некоторых российских регионах на этой неделе зима еще напомнит о себе. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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